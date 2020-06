Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Andernach - Mülheim-Kärlich, Hundehalter nach Hundebiss gesucht

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 20.06.2020, in der Zeit von 18:00-18:10h, wurde ein Kind von einem frei laufenden Hund in Mülheim-Kärlich am Baggersee hinter dem Freizeitbad Tauris gebissen. Bei den Hundehaltern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das Paar führte zwei Hunde, einen großen schwarzen und einen kleinen grauen, aus. Nachdem das Kind gebissen wurde, lief es weg, ohne dass die Personalien des Hundehalters feststanden. Wer kann Angaben zum Hundehalter machen?

