Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wiederholte Sachbeschädigung an der Rudi-Geil-Brücke

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2020, befuhren die Beamte der Polizeiinspektion Lahnstein gegen 07:30 Uhr die Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein. Die Blumen die in den dortigen Blumenkästen eingepflanzt waren, lagen zum Teil herausgerissen auf der Straße. In der Vergangenheit fiel es ebenfalls auf, dass im Laufe der Nacht bislang unbekannte Täter die Blumen aus den Kästen reißen und diese auf die Straße oder in die Lahn werfen. Diesmal konnten die Blumen aber von der Straße gerettet und von den Beamten wieder eingepflanzt werden. An den Blumen ist kein Schaden entstanden.

