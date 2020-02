Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brennender PKW 14.02.2020, 06:10 Uhr - 14.02.2020, 06:30 Uhr

Speyer (ots)

Ein brennender PKW wurde am frühen Freitagmorgen im Closweg Ecke Paul-Egell-Straße in Speyer gemeldet. Durch die Feuerwehr Speyer wurde das Feuer, welches sich aus dem Motorraum des VW's entwickelt hatte, gelöscht. Nach Rücksprache mit der 54-Jährigen Fahrzeughalterin aus Speyer konnte eine Brandstiftung jedoch ausgeschlossen werden. Bereits während der Fahrt sei aufgrund eines technischen Defekts Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen. Die Frau habe ihren PKW direkt abgestellt und sich aus dem Fahrzeuginnenraum entfernt. Sie erlitt keine Verletzungen. Durch den Brand wurde ein weiterer geparkter PKW beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell