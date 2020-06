Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsgefährdung durch mehrere Sportwagen auf der B42

Lahnstein (ots)

Am Samstag, den 20.06.2020 lieferten sich gegen 18:00 Uhr mehrere Sportwagen ein Rennen auf der B42 in Fahrtrichtung Braubach. Die Sportwagen fuhren mit extrem überhöhter Geschwindigkeit und überholten diverse PKW in gefährdender Weise. Hierfür wurde auch die durchgezogene Linie vor dem Lahnecktunnel überfahren. Die Sportwagen wurden im weiteren Verlauf immer wieder wegen ihrer auffälligen Fahrweise gemeldet. Erst auf der L335 konnten die Einsatzkräfte auf vereinzelte Sportwagen aufschließen. Die Ermittlungen bezüglich Straßenverkehrsgefährdung, sowie des Durchführens eines Rennens auf öffentlicher Straßen wurden aufgenommen.

Die Polizei Lahnstein bittet darum, dass sich Zeugen des Rennens melden sollen, um sachdienliche Hinweise geben zu können.

