POL-PDKO: Medieninfo - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 19.06.20, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.20, 13:00 Uhr

Medieninfo - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 19.06.20, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.20, 13:00 Uhr

Trunkenheitsfahrt Kruft; Am 19.06.20, gegen 19:15 Uhr, wird der Polizei Andernach bekannt, dass die 40-jährige Beschuldigte offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht und soeben mit ihrem PKW zur Anschrift ihrer Eltern in Kruft fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Einbruch Plaidt; Am 19.06.20, gegen 20 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein möglicher Einbruch in den Holzschuppen einer Grundschule in Plaidt gemeldet. Der Mitteiler könne auch Licht aus dem Inneren des Schuppens wahrnehmen. Vor Ort kann festgestellt werden, dass die Holztür aufgebrochen wurde. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Randalierer und Drogendelikt Weißenthurm: Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am 20.06.20, gegen 19:45 Uhr, wird hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein Mann in der Hauptstraße in Weißenthurm randalieren würde. Er hätte einen Gullideckel ausgehoben und damit auf einen Geldautomaten eingeschlagen. Der amtsbekannte 23-jährige Beschuldigte kann im Nahbereich festgestellt werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte die Person eingeholt und fixiert werden. Bei einer Durchsuchung konnten dann auch noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da die Person äußerst verhaltensauffällig und aggressiv gegenüber Außenstehenden war, wurde er anschließend in die Rhein-Mosel-Fachklinik eingewiesen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Bombendrohung Andernach; Am 20.06.20, gegen 21:10 Uhr, erhielt ein Supermarkt in Andernach eine Bombendrohung per Telefon. Die Anruferin gab an, dass sie eine Bombe im Markt deponiert hätte und diese um 21:30 Uhr explodieren würde. Der Markt wurde umgehend geräumt und der Tatort weiträumig abgesperrt. Die Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Sowohl ihre Wohnung, als auch der Supermarkt wurden mit Sprengstoffspürhunden abgesucht. Es konnten keine Bombe oder sonstige Beweismittel in dieser Sache aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

