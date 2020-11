Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: LKW beschädigt Brücke - Unfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am 13.11.2020, gegen 09.15 Uhr, kam es in Müllheim zu einem nicht alltäglichen Unfall. Ein LKW / Langholztransporter befuhr die B378 von Neuenburg kommend in Richtung Müllheim. Als das Fahrzeug unter der Brücke der B3 durchfuhr, blieben Teile des am Fahrzeug montierten Verladekranes an der Brücke hängen. Hierdurch wurden sowohl die Brücke selbst als auch der Kran beschädigt. Kleinere Betonteile fielen auf die Fahrbahn, weiterhin rissen mehrerer Hydraulikschläuche, wodurch die Fahrbahn mit Öl verschmutzt wurde. Der Verursacher hielt zwar kurz an und sammelte einen heruntergefallenen Besen ein, setzte seine Fahrt aber unmittelbar darauf fort, ohne den Unfall zu melden oder sich um die Reinigung der Fahrbahn zu kümmern.

Der Unfall wurde durch einen Baggerfahrer, welcher in der Nähe arbeitete, beobachtet. Dieser gab einer zufällig vorbeifahrenden Streife, welche die verschmutzte Fahrbahn festgestellt hatte, den Hinweis auf einen blauen Langholztransporter und dessen Fluchtrichtung.

Letztlich konnte der Langholztransporter im Rahmen der Fahndung zwischen Müllheim und Neuenburg angetroffen werden. Er war zu der Stelle zurückgefahren, an welcher er seine Fahrt ursprünglich begonnen hatte. Anscheinend hatte er vor Fahrtantritt nach vorangegangenem Entladen seine Ladefläche gereinigt und hierzu den Kran in eine erhöhte Position gebracht. Nach der Reinigung und vor Fahrtantritt hatte er offensichtlich vergessen, den Kran wieder in eine tiefe Position zurückzuversetzen.

Zur Fahrbahnreinigung wurde die örtliche Straßenmeisterei verständigt, diese veranlasste in der Folge auch eine statische Begutachtung der Brücke. Den Fahrer des LKW erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

