POL-FR: Freiburg- Stühlinger: Verkehrsunfallflucht durch Taxifahrer

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Dienstag, 17.11.2020, gegen 09:48 Uhr in der Lehener Straße in Freiburg in Richtung Hauptbahnhof.

Hierbei fuhr der Geschädigte mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, um ein in zweiter Reihe abgestelltes Auto zu passieren. Kurz vor dem Wiedereinscheren kam ihm ein Taxi entgegen, weshalb er die Fahrt verlangsamte, damit beide Autos aneinander vorbeifahren konnten. In diesem Moment habe der entgegenkommende Taxifahrer aktiv in seine Richtung gelenkt und sei ebenfalls weitergefahren, weshalb es zu einem Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen kam. Im Anschluss entfernte sich der Taxifahrer unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882- 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können.

