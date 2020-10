Polizei Bielefeld

POL-BI: 87-jährige Seniorin nach Einkauf bestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Dienstagvormittag, 20.10.2020, wurde eine Seniorin Opfer eines Diebstahls. Der unbekannte Täter entwendete den Rucksack der Bielefelderin aus dem Korb ihres Rollators und konnte flüchten.

Gegen 11:00 Uhr meldete die Bielefelderin der Leitstelle den Diebstahl ihres Rucksacks, in dem sich persönliche Dokumente, Schlüssel und Bargeld befanden. Sie hatte sich auf dem Heimweg nach einem Einkauf in einem Drogeriegeschäft befunden, als es zum Vorfall kam, berichtete sie den alarmierten Polizeibeamten.

In der Sogemeierstraße bemerkte sie abermals einen jungen Mann, der sie offenbar kurz zuvor beobachtet hatte. Dieser näherte sich, entnahm den kleinen schwarzen Rucksack aus dem Korb des Rollators und flüchtete zu Fuß über einen Parkplatz in Richtung Niehausweg. Eine sofortige Fahndung der Polizei in der Umgebung blieb erfolglos.

Die Seniorin beschreibt den Täter wie folgt: männlich, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Zeugen wenden sich mit möglichen Hinweisen zum Täter an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell