Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestohlener Radlader parkt auf Friedhofsparkplatz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Am Montagmorgen, 19.10.2020, meldete ein 54-jähriger Bielefelder bei Arbeitsbeginn den Diebstahl eines Radladers von einer Baustelle in der Bornholmstraße. Keine zwei Stunden später tauchte das gestohlene Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz des neuen Friedhofs in Brake wieder auf.

Gegen 07:45 Uhr meldete ein Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn den Diebstahl der Baumaschine. An einem Baucontainer, vor dem der Radlader geparkt stand, konnten die gerufenen Polizeibeamten Beschädigungen ausmachen, die vermutlich im Zuge des Diebstahls entstanden sind.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma war überrascht und erfreut, als er den Radlader auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Nähe des Tatorts fand. Gegen 09:20 Uhr informierte er die Polizei über den Fund des unbeschadeten Fahrzeugs.

Als möglicher Tatzeitraum wird Samstagmittag, 17.10.2020, bis Montagmorgen, 19.10.2020 angenommen. Unter Umständen nutze der Täter das Fahrzeug für eine Spritztour. Zeugenhinweise zum Diebstahl des Radladers oder zur Erscheinung des Täters bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

