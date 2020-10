POL-BI: Mercedes V-Klasse gestohlen

Polizei Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag, 18.10.2020, ein Fahrzeug von einem Parkplatz eines Autohauses an der Straße Am Stadtholz.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Autodieb gegen 15:25 Uhr das Gelände des Autohändlers, nahe der Straße Am Lenkwerk. Der Mann mittleren Alters machte sich dann an einem Mercedes Benz V220 Avantgarde in metallic blau zu schaffen.

Es gelang ihm, in das Fahrzeug einzusteigen und damit vom Hof zu fahren. Beim Verlassen des Geländes war an dem Mercedes ein ausländisches Kennzeichen angebracht, das mit den Buchstaben CT begann. Dieses Kennzeichen befand sich vor dem Diebstahl noch nicht am Fahrzeug.

Der Autodieb trug zur Tatzeit eine Cappy und eine Alltagsmaske.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Bielefeld unter der 0521-5450 entgegen.

