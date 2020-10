Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmuck und Fernseher bei Einbrüchen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Einbrecher haben in der Zeit von Dienstag, 13. Oktober, um 11 Uhr bis Freitag, 16. Oktober, um 21.40 Uhr an der Rheinstraße in Hardterbroich-Pesch das Küchefenster einer Doppelhaushälfte eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Sie klauten Schmuck.

Bei einem Einbruch an der Straße Zur Burgmühle in Odenkirchen-Mitte hebelten die Täter die Tür zu einer Wohnung auf und entwendeten mindestens einen Fernseher. Diese Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17. Oktober, 22.30 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober, 15.10 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell