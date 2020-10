Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmidt-Bleibtreu-Straße: Junger Mann bricht in Wohnung ein

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen, 18. Oktober, um 9.30 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Schmidt-Bleibtreu-Straße in Odenkirchen-Mitte gewaltsam geöffnet und ist in eine Wohnung eingebrochen. Er entwendete Schmuck, ein Mobiltelefon und Bargeld.

Eine Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und schmal gebaut, blonde beziehungsweise helle Haare, und ein Flaum über der Oberlippe. Er soll mit einer schwarzen Jacke, einem weißen oder beigen Pullover und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell