Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, brach ein Täter in eine Scheune auf der Geneickener Straße ein. Nachdem die Eigentümer den Einbrecher bemerkt hatten, versuchte dieser, sich zu verstecken. Die alarmierte Polizei konnte den Mann festnehmen. Es handelte sich um einen 34-jährigen Mann aus Viersen. Da es in den letzten Tagen zu mehreren Einbrüchen im Bereich Geneicken gekommen ist, wird noch geprüft, ob der Festgenommene auch für diese Taten verantwortlich ist.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell