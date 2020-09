Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: POLIZEI INSIDE bei der Polizei Husum

Husum (ots)

Da alle größeren Jobmessen und Ausbildungsbörsen zur Berufswahl in diesem Jahr ausfallen bietet die Polizei in Husum eine Reihe von Informationstagen für Bewerberinnen und Bewerber an: POLIZEI INSIDE!

- Infos zum Job - Bewerbungsmöglichkeiten - Testverfahren - Ausbildungsinhalte - Einsatzmittel zum "Anfassen"

Interessierten - zwischen 16 und 41 Jahren - bieten wir an, sich bei unseren Einstellungsberatern zu informieren, um alles rund um den Polizeiberuf und zum Einstellungs- und Auswahlverfahren zu erfahren - natürlich mit Abstand!

Die Termine können nur mit Voranmeldung wahrgenommen werden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt:

Dienstag, 22. September 2020, 17.00 Uhr

Donnerstag, 24.September 2020, 17.00 Uhr

Dienstag, 6. Oktober 2020, 17.00 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.00 Uhr

Dienstag, 27. Oktober 2020, 17.00 Uhr

Donnerstag, 29. Oktober 2020, 17.00 Uhr

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung auf unserer Homepage unter folgendem Link möglich: https://t1p.de/14ys

Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte beim Infocenter am Haupteingang des Polizeireviers Husum, Poggenburgstraße 9, 25813 Husum. Auch bei uns werden die Hygiene- und Abstandsregeln großgeschrieben. Es besteht Maskenpflicht im Gebäude!

