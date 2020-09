Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht in Tarp - Verursacher und Zeugen gesucht!

Tarp (ots)

Am Mittwochmorgen (16.09.20), um 07.00 Uhr, kam es im Stapelholmer Weg/Bäckerberg in Oeversee zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Mofafahrerin befuhr vorfahrtberechtigt den Stapelholmer Weg in Richtung Flensburg. Ein Autofahrer befuhr wartepflichtig den Bäckerberg und beabsichtigte in den Stapelholmer Weg einzufahren. Hierbei übersah er die Mofafahrerin und touchierte mit seinem PKW, vermutlich ein Taxi, die Mofa, woraufhin die junge Frau stürzte. Der Autofahrer hielt kurz an, half der Mofafahrerin, zusammen mit weiteren Ersthelfern, auf die Beine und fragte nach deren Befinden. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Er kam seiner Verpflichtung zum Personalienaustausch nicht nach und entfernte sich unerlaubt. Die junge Frau zog sich durch den Sturz Prellungen an der Hüfte und dem Oberkörper zu.

Die Polizeistation in Tarp hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen und Ersthelfer und vor allem den verursachenden Auto- bzw. Taxifahrer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04638-89410.

