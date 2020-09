Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gammelund: Motorradfahrer mit über 200 km/h gemessen

Gammelund (Kreis SL/FL) (ots)

Am Dienstagabend (15.09.2020) gegen 18.50 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Nord aus Schleswig Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der angekündigten Kontrollwoche "Focus on the Road" durch. Hierbei stellten sie einen Motorradfahrer fest, der mit seiner Suzuki die L317 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Tarp in Richtung Schleswig befuhr.

Bereits am Tarper Kreisverkehr fiel der 25-jährige Motorradfahrer aus Schleswig den Beamten im zivilen Videowagen auf. Auf einer Strecke von mehreren Kilometern wurde er teilweise mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h gemessen. In Gammelund beendeten die Beamten seine Fahrt.

Gegen den Motorradfahrer wurde wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung ein Verfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld, Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Bei der Kontrollwoche handelt es sich um eine europaweit abgestimmte Aktion, bei der in diesem Fall ein besonderer Schwerpunkt auf der Überwachung der Höchstgeschwindigkeiten liegt.

