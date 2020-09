Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vater und Sohn legen sich mit Ladendetektiv an

Recklinghausen (ots)

In einem Geschäft am Europaplatz in Dorsten sind am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, ein Vater und sein Sohn negativ aufgefallen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte beobachten, wie ein Jugendlicher eine Spielekonsole mitnahm und das Geschäft - ohne zu bezahlen - verließ. Dabei hatte der Jugendliche offenbar Hilfe von einem erwachsenen Mann. Als der 46-jährige Ladendektiv die Beiden ansprach, versuchten sie zu flüchten. Außerdem wurden die Beiden handgreiflich und verletzten dabei sowohl den 46-Jährigen als auch einen 28-jährigen Kollegen, der helfen wollte. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei den Tatverdächtigen um Vater und Sohn. Die 48- und 14-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und für weitere Ermittlungen zur Wache gebracht. Die Beiden haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

