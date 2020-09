Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unfall mit Mähdrescher, Person eingeklemmt

Lindewitt (ots)

Am Dienstagnachmittag (15.09.2020) gegen 16.15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Lindewitt zu einem Verkehrsunfall. Ein Mähdrescher stieß mit einem Kleintransporter zusammen, wobei eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 29-jährige Fahrer des Mähdreschers beim Einbiegen aus der Straße Wiehelund in die Hauptstraße den von rechts kommenden Kleintransporter, sodass es zu einem Zusammenstoß kam und der 21-jährige Fahrer des Transporters eingeklemmt wurde. Er wurde durch Mitarbeiter der eingesetzten freiwilligen Feuerwehren befreit und mit mittelschweren Verletzungen in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben. Der Beifahrer des 21-Jährigen erlitt einen Schock. Beide wurden in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell