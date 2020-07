Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Bereits am 26. Juni kam es in Öhringen zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Gegen 14.00 Uhr wurde die 36-Jährige hinter ihrem Haus in der Münzstraße von einem 31-Jährigen abgefangen. Hierbei beleidigte der Mann die Frau und griff sie körperlich an. Ein Zeuge, vermutlich ein Nachbar, mischte sich in die Situation ein, woraufhin der Täter von der Frau ablies und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere wird der Zeuge, welcher der Frau zur Hilfe kam, gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

