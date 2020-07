Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht!

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, gegen 18.00 Uhr und Freitag, gegen 08.30 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einem Wohnungsanbau in Haßmersheim. Die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in den Rohbau in der Ehrenmalstraße. Von der Baustelle entwendeten die Einbrecher Werkzeuge im Wert von circa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Donnerstagabend beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto in Mosbach. Zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr stand der Suzuki Alto auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass die hintere Stoßstange an der rechten Seite eingedrückt war. Der Unfallverursacher prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

