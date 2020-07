Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Gaisbach: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Mindesten 12.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau-Gaisbach. Gegen 16.15 Uhr bog ein 23-jähriger Fahrer eines Audi A3 an der Einmündung "Gaisbach Süd" nach links auf die Bundesstraße ein und übersah vermutlich einen von links herannahenden VW Golf einer 22-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, woraufhin der Audi gegen einen auf der Abbiegespur der Bundesstraße verkehrsbedingt wartende Mercedes E-Klasse eines 28-Jährigen stieß. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt.

Forchtenber: Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstagabend verursachte ein 80-Jähriger mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Öhringen und Sindringen. Gegen 20 Uhr bog der Mann mit seinem VW Golf an der Abzweigung nach Sindringen nach rechts ab. Hierbei geriet das Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 24-Jährigen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 80-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Das Ergebnis eines Alkoholtests ergab knapp ein Promille. Die Polizeibeamten begleitete den Mann daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem musste er den Führerschein abgeben.

Ingelfingen: Mit knapp 1,5 Promille Auto gefahren

Ein 64-Jähriger war in der Nacht auf Freitag mit seinem Auto in Ingelfingen unterwegs, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen ein Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem VW Golf in der Salzstraße. Währende der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer betrunken ist. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Testergebnis lautete knapp 1,5 Promille. Der 64-jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ebenfalls musste der Mann seinen Führerschein bei den Polizeibeamten belassen.

