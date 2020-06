Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Nach politisch motivierter Straftat - Polizei erhöht Präsenz in Einbeck

Einbeck (ots)

In den Morgenstunden des 10.06.2020 kam es in Einbeck zu einer Sachbeschädigung: Unter Verwendung von Pyrotechnik wurde ein Briefkasten gesprengt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer politisch motivierten Tat ausgegangen. Nach umfassenden Fahndungsmaßnahmen konnten Personen aus dem rechten Spektrum festgestellt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

In diesem Zusammenhang erhöht die Polizeiinspektion Northeim die sichtbare und spürbare Präsenz in der Speicherstadt. Polizeibeamte/-beamtinnen aus der Verfügungseinheit und anderen Dienstbereichen der Polizeiinspektion werden zum Einsatz kommen.

"Ich verurteile derartige Handlungen aus dem rechtsextremistischen Spektrum scharf. Hier werden Grenzen überschritten und nicht nur die Gefährdung von Sachwerten in Kauf genommen. Das lässt sich der Rechtsstaat nicht gefallen. Ich bin sehr froh, dass die Polizei Einbeck sehr schnell reagiert hat und schon in der Nacht Tatverdächtige stellen konnte. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei ist in unserer Region gut aufgestellt und hat einen schnellen Ermittlungserfolg erreicht", betont Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion.

In den nächsten Tagen sind in Einbeck weitere Versammlungen und Veranstaltungen angemeldet. Diese werden durch eine hohe Zahl von Polizeibeamten/-beamtinnen und mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen begleitet.

"Wir haben auch in der Vergangenheit Einsatzanlässe und Straftaten im Zusammenhang mit dem rechten Spektrum aus Einbeck bewältigt. Wir gehen niedrigschwellig vor, führen Kontrollmaßnahmen durch und leiten konsequent Ermittlungsverfahren bei Verstößen ein. Das ist auch die Leitlinie der Polizei für die Zukunft, umso mehr nach den aktuellen Vorkommnissen", ergänzt Polizeidirektor Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tanja Kurth-Koch

Telefon: 0551/491-1004

Fax: 0551/491-1035

E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell