Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeipräsident Uwe Lührig stellt den Sicherheitsbericht 2019 der Polizeidirektion Göttingen vor

Göttingen (ots)

Seit 2016 wird der Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Göttingen samt spezifischer Einblicke der Polizeiinspektionen jährlich herausgegeben. Leider ist es aufgrund der gebotenen Vorsicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht möglich, den diesjährigen Bericht, wie in den vergangenen Jahren, im Rahmen einer Konferenz zu präsentieren und dabei in einen gemeinsamen Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik und Medien zu treten. Der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, veröffentlicht den in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Göttingen, Hameln-Pyrmont/Holzminden, Hildesheim, Nienburg/Schaumburg und Northeim gefertigten Sicherheitsbericht in diesem Jahr digital: "Vor allem in Krisenzeiten ist es unser Anspruch, die Bewohnerinnen und Bewohner des gesamten Direktionsgebietes über die Arbeit der Polizei zu informieren und einen Rückblick auf sicherheitsrelevante Themen des letzten Jahres zu geben. Dem entgegengebrachten Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei möchten wir mit größtmöglicher Transparenz begegnen. Da die Präsentation des Sicherheitsberichtes in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, stellen wir unser Werk nebst Begleitschreiben allen Leserinnen und Lesern in digitaler Form auf unserer Homepage zur Verfügung und sind für Rückfragen telefonisch ansprechbar", betonte Uwe Lührig. Der Sicherheitsbericht gewährt einen Einblick in die aktuelle Lage und Entwicklungen in den Bereichen Kriminalität, Einsatz, Verkehr und Technik. Der Bericht geht über die Inhalte der polizeilichen Kriminalstatistik oder der Verkehrsunfallstatistik hinaus in anschaulicher Form auf die Arbeitsweise der Polizei sowie regionale Besonderheiten der jeweiligen Inspektionen ein.

Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung des Jahres 2019

Zu den Kernaufgaben der Kriminalitätsbekämpfung gehörte auch im vergangenen Jahr erneut die Bekämpfung der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Durch den wachsenden Anteil von Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft und einer zunehmenden Anzeigebereitschaft wurden 2019 erneut steigende Fallzahlen registriert. Bei den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen handelte es sich häufig um Betrugsdelikte, die von überregional agierenden Tätern und Täterinnen begangen wurden und niedersachsenweit einen Schaden im Millionenbereich verursachten. Im diesjährigen Sicherheitbericht werden Echtfälle des Kriminalitätsphänomens "Falsche Polizeibeamte" beschrieben und in dem Zusammenhang die repressiven sowie präventiven Maßnahmen der Polizei vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit war und ist die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Unter Nutzung des Tatmittels Internet wurden auch in diesem Deliktsfeld steigende Fallzahlen festgestellt; so stieg die Anzahl der bekannten Fälle innerhalb der PD Göttingen um 7,43% auf 4481 Taten. Für Unternehmen entstanden dabei Schäden, die deutschlandweit in die Milliardenhöhe gingen. Die Polizeidirektion Göttingen leistet durch den Einsatz von Fachpersonal und speziellen IT-Tools professionelle Ermittlungsarbeit, um beweissichere Strafverfahren zu führen und den Tätern und Täterinnen habhaft zu werden. Neben der Repression steht bei der Polizeidirektion Göttingen auch die Prävention weiterhin im Fokus. Die Präventionsteams der Polizei stehen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bei Fragen rund um das Thema Cybersicherheit als verlässliche Partner zur Verfügung. Im Kontext "Cybercrime" wird auf einen besonderen Erfolg der Polizeidirektion Göttingen im vergangenen Jahr eingegangen: Der Zentralstelle für Computer- und Internetkriminalität der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen gelang es, in Kooperation mit Einsatzkräften aus benachbarten Bundesländern und dem europäischen Ausland, im Internet international agierenden Tätern das Handwerk zu legen. Dafür wurden groß angelegte Maßnahmen gegen die Nutzer und Betreiber eines Onlineforums betrieben. In dem Forum wurden detaillierte Informationen zu Sprengstoffen und synthetischen Betäubungsmitteln zugänglich gemacht. Dieser Einsatz verdeutlicht: Das Internet stellt keinen rechtsfreien Raum dar; international agierenden Tätern kann durch eine internationale Zusammenarbeit auf polizeilicher Ebene effektiv entgegengewirkt werden. Nicht erst durch den erschreckenden Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale und die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben wir auch noch einmal unsere Maßnahmen im Bereich der "Hasskriminalität" und der Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern intensiviert, welche wir exemplarisch ebenfalls in dem Sicherheitsbericht darstellen. Gleiches gilt auch für den Bereich "Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte", welcher im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 einen erschreckenden Anstieg um 18 Taten auf nun 411 Taten verzeichnet. Die negative Entwicklung der vergangen Jahre setzt sich somit in diesem Bereich fort, sodass dieser auch weiterhin einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit darstellt.

Verkehrssicherheitsarbeit

Die Verkehrssicherheitsarbeit gehört nach wie vor zu den Kernaufgaben polizeilicher Arbeit. Die Polizeidirektion Göttingen hat die kontinuierliche Arbeit zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr auch im Jahr 2019 fortgeführt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2019 stieg dennoch um 3,3 % auf 34.462 an. Im Zuständigkeitsbereich der PD Göttingen kamen dabei 64 Personen in Folge eines Verkehrsunfalls ums Leben (2018: 53). Auch die Anzahl der schwerverletzten Verkehrsteilnehmer/-innen stieg um 2,6 % auf 937 an. Die PD Göttingen wird sich bei den Schwerpunkten ihrer Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin an den Hauptursachen der schweren Verkehrsunfälle orientieren und im Zusammenwirken mit Netzwerkpartnern alles in ihrer Macht stehende tun, um die Anzahl der Unfälle mit schweren Folgen zu senken. Ein besonderes Augenmerk lag im vergangenen Jahr auf der Ablenkung durch die Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr, von denen im vergangenen Jahr innerhalb der PD Göttingen mehr als 7400 Verstöße festgestellt worden sind. Durch gezielte Kontrollen und Aufklärungsarbeit setzte sich die Polizeidirektion Göttingen dafür ein, die Bevölkerung für die damit verbundenen Gefahren zu sensibilisieren.

Fazit des Behördenleiters

"Mit diesem Sicherheitsbericht wollen wir das Vertrauen in unsere Arbeit weiter stärken, indem wir unsere Transparenz verdeutlichen. Dazu zählen neben ganz vielen positiven auch die im Sicherheitsbericht beschriebenen negativen Entwicklungen in einigen Bereichen. Insgesamt lässt sich aber festhalten: Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen lässt es sich gut und vor allem sicher leben! Diese Sicherheit ist vor allem auf die Arbeit Ihrer Polizei begründet", erklärt Polizeipräsident Uwe Lührig nicht ohne Stolz. "Durch den Facettenreichtum dieses Berichtes möchten wir Ihnen ferner die polizeiliche Arbeit und Komplexität näherbringen, Aspekte zukünftiger Polizeiarbeit skizzieren und uns zugleich als abwechslungsreicher und attraktiver Arbeitgeber präsentieren."

Eine digitale Version des Sicherheitsberichtes 2019 kann auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/kriminalitaet/sicherheitsbericht/sicherheitsbericht-der-polizeidirektion-goettingen-114715.html eingesehen werden.

