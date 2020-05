Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeipräsident Uwe Lührig zieht Bilanz zum "Vatertag"

Göttingen (ots)

Jedes Jahr wird Christi Himmelfahrt dazu genutzt, Ausflüge oder Wanderungen zu unternehmen. Nicht selten ziehen dabei größere Gruppen teilweise unter erheblicher Alkoholbeeinflussung mit dem Bollerwagen los. Auch dieses Jahr lockte das sommerliche Wetter wieder viele Menschen nach draußen. Trotz der ersten Lockerungen waren aufgrund der aktuellen Corona-Lage aber immer noch Kontaktbeschränkungen nach dem Infektionsschutzgesetz einzuhalten. Im Zuständgkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen kontrollierten die Einsatzkräfte deren Einhaltung.

"Dieses Jahr waren deutlich weniger Gruppen mit Bollerwagen unterwegs als in den Jahren zuvor. Die Ansammlungen mit dem Charakter von Großveranstaltungen blieben aus. Die Polizei konnte überwiegend kleinere Gruppen feststellen, die sich weitestgehend an die erlassenen Regeln gehalten haben. Nur vereinzelt wurden Menschen und Personengruppen festgestellt, die sich nicht an die Vorgaben hielten und wenig Verständnis zeigten", zieht Polizeipräsident Uwe Lührig Bilanz.

Die örtlichen Polizeidienststellen setzten die getroffenen Maßnahmen unter personeller Unterstützung der Bereitschaftspolizei Niedersachsen mit viel Fingerspitzengefühl um.

Bereits im Vorfeld hatten einige Landkreise im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen Allgemeinverfügungen zum Alkoholverbot und zum Verbot des Betretens öffentlicher Plätze erlassen. Die alljährlichen Treffen mit bis zu 1000 Personen an bekannten Hotspots, wie beispielsweise dem Hohnsensee in Hildesheim, sollten hierdurch verhindert werden.

Im Wesentlichen blieb es am sogenannten Vatertag bei gefahrenabwehrenden Maßnahmen. So führte die Polizei ca. 400 Personenansprachen durch und sprach etwa 100 Platzverweisungen aus. Lediglich in 18 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

"Es ist schön zu sehen, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung verstanden hat, dass wir die Infektionsketten nur gemeinsam durch ein umsichtiges Handeln unter Einhaltung der bestehenden Kontaktbeschränkungen unterbrechen können. Nur so kann verhindert werden, dass es wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt. Bei allen Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich auf diesem Wege für Ihren professionellen Einsatz an diesem besonderen Vatertag bedanken", sagt Polizeipräsident Uwe Lührig abschließend.

