Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher scheitern

Legden (ots)

Stand gehalten hat die Tür eines Wohnhauses in Legden unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten am Freitag vergeblich versucht, sie aufzuhebeln. Das Geschehen spielte sich zwischen 17.30 Uhr und 19.10 Uhr am Stikkamp ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

