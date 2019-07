Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verletzte nach Busunfall

32545 Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem eine 47-jährige Fahrerin eines Linienbusses die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers nicht beachtete, versuchte sie noch durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden, geriet aber nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Grundstücksmauer und landete in einem Garten. Zuvor war die Busfahrerin gegen 13 Uhr auf der Wielandstraße in südliche Richtung unterwegs und beabsichtigte die vorfahrtberechtigte Uhlandstraße zu überqueren. Die Busfahrerin und der Autofahrer wurden leicht verletzt, ebenso wie eine 22-jährige und eine 82-jährige Businsassin. Einen Schock erlitten zwei 19- und 20-jährige Frauen, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Garten aufhielten. Eine von ihnen wurde genauso wie die anderen Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Alle wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der Bus und das Unfallauto mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50000,- Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit mehreren Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten alarmiert. Auch ein Rüstfahrzeug der Feuerwehr war im Einsatz.

