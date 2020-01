Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Ausgewichen und Kontrolle verloren

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag bei einem Unfall in Heek-Nienborg erlitten. Dazu war es gegen 16.30 Uhr gekommen: Eine 29 Jahre alte Ochtruperin hatte die Ochtruper Straße in Richtung Nienborg befahren. In Höhe des Kleibuersweg kam ihr ein Fahrzeug so weit auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, dass sie nach rechts auswich. Die Fahrerin geriet auf den Seitenstreifen, lenkte zurück und kam nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Mast und kam mit ihrem Wagen auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.800 Euro. Der andere Beteiligte war weitergefahren. Die Polizei konnte durch Zeugenhinweise einen 81-Jährigen aus Metelen als möglichen Fahrer ermitteln.

