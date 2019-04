Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Pkw-Diebstahl; Bönnigheim: Einbrüche und Diebstahl von Gartengerät;

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Pkw-Diebstahl

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde in Waldenbuch eine graue Mercedes Benz S-Klasse durch unbekannte Täter entwendet. Das gestohlene Fahrzeug ist Baujahr 2013 und hat einen Zeitwert von rund 50.000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich noch persönliche Gegenstände des Fahrzeughalters, unter anderem Elektrogeräte und ein Werkzeugkoffer. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Bönnigheim: Einbrüche und Diebstahl von Gartengerät

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 09.00 Uhr, wurde in Bönnigheim, Bachstraße, an den dortigen Grundstücken in 5 Gartenhäuser durch Aufbrechen der Vorhängeschlösser durch unbekannte Täter eingebrochen. Dabei wurde ein Gartengerät entwendet, und ein Zaun durchtrennt. Der dabei entstandene Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell