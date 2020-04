Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - zwei junge Männer verhindern Diebstahl eines Kraftrades

Mainz-Mombach (ots)

Donnerstag. 23.04.2020, 22:00 Uhr

Ein 61-jähriger Mombacher wird durch seine 19- und 17-jährigen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass soeben sein Leichtkraftrad, das vor seinem Wohnhaus auf der Straße geparkt war, von zwei Personen weggeschoben worden sei. Die beiden Zeugen hätten den Diebstahl bemerkt als sie die Hauptstraße entlangliefen und seien anschließend den Tätern bis in die Heimstraße gefolgt. Einer der Zeugen sei den Tätern auch noch in eine Hofeinfahrt nachgelaufen. Nach Angaben des besagten Zeugen hätten die vermummten Täter das Leichtkraftrad dort in einer dunklen Ecke abgestellt und seien geflüchtet, als sie bemerkten, dass sie verfolgt wurden. Der Zeuge habe versucht, einen der Täter an der Flucht zu hindern. Es sei zu einer kurzen Rangelei gekommen, der Täter habe aber letztlich flüchten können. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: dunkel gekleidet, circa 1,85m groß, maskiert mit dunkler Maske mit "78" Aufdruck im Stirnbereich. 2. Täter: dunkel gekleidet, circa 1,85m groß, Tuch vor dem Mund. Einer der Täter sei in Richtung Hauptstraße, der andere in unbekannte Richtung geflüchtet. Die sofortige Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Am Leichtkraftrad ist lediglich ein Kratzer am vorderen Schutzblech entstanden. Es wurde dem Halter nach Spurensuche überlassen. Die beiden jungen Männern zeigten Zivilcourage und verhinderten eine Straftat, dies geschah aber nicht ohne Eigengefährdung. Wir wünschen uns, dass, sollten Sie Zeuge einer Straftat werden und Handlungsbedarf sehen, Sie uns direkt per Notruf, über die 110, verständigen. Innerhalb des Stadtgebietes sind polizeiliche Kräfte erfahrungsgemäß innerhalb kürzester Zeit und aus verschiedensten Richtungen vor Ort. Währenddessen spricht mit Ihnen über den Notruf ein erfahrener Beamter oder erfahrene Beamtin, die Ihnen helfen und Verhaltenshinweise geben, bis die Kräfte bei Ihnen sind. Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.

