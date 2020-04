Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm - Kreuzung Landesstraße 427

Landesstraße 426, Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ober-Olm (ots)

Mittwoch, 22.04.2020, 11:04 Uhr

Am Mittwoch kurz nach 11 Uhr befährt ein 80-jähriger mit seinem PKW die Landesstraße 427 in Richtung Ober-Olm. An der Kreuzung zur L 426 zeigt die Ampel aufgrund von Wartungsarbeiten gelbes Blinklicht, so dass die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt ist. Der 80-jährige fährt trotz eines STOP-Schildes bis in den Kreuzungsbereich ein und missachtet die Vorfahrt einer von links kommenden, auf der Landesstraße 426 in Richtung Essenheim fahrenden, 53-jährigen, wodurch es zur Kollision kommt. Die 53-jährige wird durch den Zusammenstoß gegen ein aus Essenheim auf der Gegenfahrbahn kommendes und verkehrsbedingt stehendes Fahrzeug geschleudert. Der 80-jährige Unfallverursacher erschreckt sich so sehr, dass er zurücksetzt und dabei gegen ein hinter ihm wartendes Fahrzeug stößt. Hierbei entsteht ebenfalls Sachschaden. Die 53-jährige wird durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell