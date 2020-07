Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Wartberg: Unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht

Am Donnerstagabend verursachte ein 29-Jähriger einen Unfall in Wertheim-Wartberg, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand. Gegen 18.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Opel Zafira den Salon-de-Provence-Ring. An einer Einmündung zu einer Abzweigung dieser Straße übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Toyota Verso einer 69-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des Mannes auf. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Der 29-Jährige wurde durch die Beamten zur Blutentnahme begleitet und musste seinen Führerschein abgeben.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstagnachmittag verunfallte zwei Pkw in Bad Mergentheim, wodurch drei Personen, darunter ein 8-jähriges Kind, verletzt wurden. Ein 41-jähriger Honda-Lenker fuhr gegen 16.30 Uhr auf den verkehrsbedingt an der Bundesstraße wartenden Lancia eines 25-Jährigen auf. Hierbei wurde der 41-Jährige und der Lancia-Fahrer verletzt. Zudem erlitt ein Kind in dem Fahrzeug des 25-Jährigen leichte Verletzungen. Dessen Mutter und Bruder, welche ebenfalls in dem Auto saßen, blieben unverletzt. Alle drei verletzten Personen wurden im Krankenhaus behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Külsheim: Traktor gestohlen - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Freitag entwendete ein Unbekannter einen Traktor in Külsheim. Der Besitzer des Gefährts der Marke Fendt stellte diesen am Donnerstag gegen 20.00 Uhr vor einer Garage in der Straße "Badersrain" ab. Als er am nächsten Morgen gegen 07.15 Uhr zurück zu seinem Traktor kam, war dieser verschwunden. Der Täter entwendete in diesem Zeitraum auf bislang ungeklärte Art und Weise das Fahrzeug. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345 241, zu melden.

