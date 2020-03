Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haina (Kloster) - Folgemeldung: Brand eines Wohnhauses im Ortsteil Dodenhausen, Am Wüstegarten

Kassel (ots)

Nach ersten Erkenntnissen zur Ursache entstand der Brand in der Küche des einstöckigen Fachwerkhauses mit Anbau. Das Feuer griff danach sehr schnell auf übrige Gebäudeteile über; das Gebäude geriet in Vollbrand. Der einzige Bewohner des Hauses, ein 28-jähriger Mann, hatte zuvor noch in der Küche gekocht - der Mann blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR. Mehr als 50 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz.

