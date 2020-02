Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brennender Mülleimer in Grundschule: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Grundschule in Wolfhagen zu einem Brand in einem Klassenzimmer. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Beamten der Polizeistation in Wolfhagen hatten bereit alle Personen das Schulgebäude in der Ippinghäuser Straße verlassen. In dem Klassenraum, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht belegt war, war das Feuer offenbar im Bereich eines Mülleimers ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, allerdings ist das Klassenzimmer durch die Verrußung derzeit nicht nutzbar. Verletzt wurde niemand. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Alle anderen Räume in der Schule sind weiterhin nutzbar, da sie von dem Brand nicht betroffen waren. Die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache dauern an und werden von den Beamten der Wolfhager Polizei geführt.

