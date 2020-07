Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Unterheimbach: Schaf in Abflussschacht eingeklemmt

Am späten Donnerstagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem seltenen und kuriosen Vorfall in Bretzfeld-Unterheimbach aus. Ein erkundungsfreudiges Schaf war wohl auf dem Weg zu neuen Gefilden, als es in der Heimbachstraße beim Fischteich in ein Abflussrohr kroch. Die flauschige und wärmende Wolle sorgte jedoch dafür, dass das Tier stecken blieb und nicht mehr vor oder zurückkam. Das Rohr musste gegen 16.45 Uhr durch die Feuerwehr mit einem Bagger freigelegt werden. Im Anschluss wurde das Schaf unverletzt aus der Notlage befreit und konnte durch den Schäfer in Empfang genommen werden.

