Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Gartenlaube

Neuhofen (ots)

Zwischen Mittwoch (09.09.20) und Samstag (12.09.20), brachen bislang unbekannte Täter die Tür einer Gartenlaube in der Heinestraße auf. Es wurden diverse Elektrogeräte und Werkzeuge in einem Gesamtwert von etwa 700EUR entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



