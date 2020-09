Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine 53-Jährige befand sich am 12.09.2020 gegen 12:00 Uhr zum Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft in der Wormser Straße. Währenddessen befand sich ihr Portemonnaie die ganze Zeit über in ihrer Handtasche. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse dann während des Einkaufes aus der Tasche. Neben einer Bankkarte und Bargeld befanden sich auch die Ausweisdokumente in der Handtasche.

