Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Harthausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Geschäft in der Raffeisenstraße in Harthausen ein. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 19:30 bis Freitag, 07:30 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder auffällige Personen im Bereich der Raiffeisenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich entweder telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



