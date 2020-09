Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer, 11.09.2020 14:45 Uhr (ots)

Am Donnerstagmittag gerieten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in Verdacht einen Diebstahl in einem Geschäft in der Maximilianstraße begangen zu haben. Dieser Verdacht konnte zwar nicht bestätigt werden, jedoch fanden die hinzugerufenen Polizisten in der Tasche des 17-Jährigen ein Tütchen mit Cannabis. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

