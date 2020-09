Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert mit E-Bike unterwegs

Speyer, 11.09.2020, 22:00 Uhr (ots)

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leitete die Polizei am späten Freitagabend gegen einen 67-jährigen Mann ein. Der Fahrer eines E-Bikes kam einer Polizeistreife in der Petschengasse entgegen, als er schließlich an der rot geschalteten Ampel im Kreuzungsbereich zur Wormser Landstraße stehen blieb und hierbei zu Fall kam. Nachdem die Polizisten dem Mann zur Hilfe geeilt waren, stellten sie schnell den Grund für seinen Sturz fest: Der Mann war alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

