POL-PDLU: Frankenthal -Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamten am 12.09.2020 gegen 02:45 Uhr ein Opel Astra mit auffälliger Fahrweise im Bereich der Carl-Benz-Straße in Frankenthal auf, so dass das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Urintest reagierte positiv auf THC. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille. Im Fahrzeug wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der 19-jährige Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

