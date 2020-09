Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis durch Tieferlegung und Felgentausch erloschen (04/1109)

Speyer (ots)

11.09.2020, 00:05 Uhr

Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren leitete die Polizei gegen den 48-jährigen Fahrer und Halter eines BMW 320i ein, den sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das an dem BMW verbaute Tieferlegungsfahrwerk als auch die montierten Felgen waren nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Auch erfolgte keine erforderliche Änderungsabnahme. Durch die vorgenommenen Veränderungen ist damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell