Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Bussardweg (10/1009)

Speyer (ots)

09.09.2020, 14:30 - 16:30 Uhr

Am Donnerstag zwischen 14:30 - 16:30 Uhr kam es im Bussardweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Toyota Yaris beschädigt wurde. Dieser parkte im Tatzeitraum zwischen Drossel- und Rotkehlchenweg am Fahrbahnrand und wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. An der Fahrerseite des Toyota entstand so ein Schaden von ca. 2000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, dies Hinweise auf den Schadensverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

