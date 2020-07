Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde ein silberner Opel Corsa auf dem Parkplatz am Kaiser-Wilhelm-Platz vermutlich beim Rangieren beschädigt. Die Halterin hatte ihren Wagen zwischen etwa 8:15 und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Anschließend entdeckte sie Kratzspuren am rechten hinteren Radkasten. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

