POL-OG: Gaggenau, Oberweier - Illegal Müll entsorgt, Polizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Offenburg

Gaggenau, Oberweier - Illegal Müll entsorgt, Polizei bittet um Hinweise

Gaggenau, Oberweier (ots)

Nach einer illegalen Abfallentsorgung haben die Beamten des Fachbereichs 'Gewerbe/Umwelt' die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf einem Wiesengrundstück, unmittelbar an dem Verbindungsweg zwischen der Zufahrt zur Deponie und der K 3710 (Ortsteil Niederweier), wurden zu einem noch nicht bestimmbaren Zeitpunkt zwei mit bitumenhaltiger Substanz und Grundierungsmittel befüllte Behältnisse abgestellt. Aus einem der Gefäße lief eine unbestimmte Menge der bitumhaltigen Flüssigkeit auf das Grundstück. Aufgrund der zähflüssigen Beschaffenheit drang die Substanz jedoch nicht in das Erdreich ein. Außer den zehn und zwanzig Liter fassenden Gebinden wurde überdies eine Fußmatte aus Gummi abgelagert. Nach einer am Wochenende beim Landratsamt Rastatt eingegangenen Anzeige, wurde die Ablagerungsstelle am Montag von den polizeilichen Ermittlern sowie einer Vertreterin des Umweltamts begutachtet. Wer im Zusammenhang mit der Müllentsorgung Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

