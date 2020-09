Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 29 Anzeigen und fünf Fahrverbote

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Insgesamt fünf Autofahrer müssen demnächst für mehrere Wochen ihren Führerschein abgeben. Sie fielen bei Geschwindigkeitskontrollen am Montagnachmittag im Bereich Kollweiler auf, weil sie die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten.

Das Team der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz nahm zunächst den Verkehr in Fahrtrichtung Reichenbach-Steegen ins Visier. 143 Fahrzeuge wurden gemessen - 36 waren zu schnell, das heißt im Durchschnitt jeder Vierte! 21 Fahrer kamen mit kostenpflichtigen Verwarnungen davon, aber 15 lagen so deutlich über dem Tempolimit von 70 km/h, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Drei Fahrer rasten sogar so schnell an der Kontrollstelle vorbei, dass ihnen nun ein Fahrverbot blüht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 128 km/h, also fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Sogar weit mehr als doppelt so schnell wie zulässig war ein Autofahrer, der in Richtung Kollweiler an der Kontrollstelle vorbeibrauste. Sage und schreibe 178 km/h zeigte das Messgerät für den unverantwortlichen Raser in der 70er-Zone an. Sowohl dieser Fahrer als auch ein weiterer müssen wohl eine ganze Weile auf ihren Führerschein verzichten. Insgesamt wurden in Fahrtrichtung Kollweiler 252 Fahrzeuge gemessen, davon waren 66 zu schnell unterwegs. Bei 52 blieb es bei einer kostenpflichtigen Verwarnung, 14 erhalten eine Anzeige. |cri

