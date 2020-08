Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fast 100 Meter Stromkabel von Baustelle gestohlen

Overath (ots)

Unbekannte haben orangefarbenes Stromkabel aus einem Baustromkasten entwendet.

Ein Arbeiter kann bestätigten, dass das Kabel am 06.08.2020 während seiner Schicht gegen 14:00 Uhr noch da war. Ein anderer Mitarbeiter musste dann aber am 10.08. gegen 09:00 Uhr feststellen, dass Unbekannte den Baustromkasten aufgebrochen haben. Fast 100 Meter orangefarbenes Kabel fehlen (1 x 30 Meter, 1 x 25 Meter und 1 x 40 Meter). Der Wert der Kabel dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen, der Sachschaden am Stromkasten wird auf 200 Euro geschätzt. Auf dem Kabel ist eine Individualnummer aufgedruckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

