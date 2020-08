Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Gartenhaus aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In den Schulferien brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus der Katholischen Grundschule in der Taubenstraße im Stadtteil Frankenforst ein. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17.07. und 07.08.2020. Ob die Diebe etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell