Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (09.08.) wurde auf der Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hebborn ein geparkter BMW stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Samstagabend, um 18:00 Uhr, stellte der Besitzer seinen Wagen in der Parkbucht am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Bechen ab. Am Morgen gegen 09:10 Uhr stellte er dann frische Unfallbeschädigungen am linken Kotflügel sowie an Reife und Felge vorne links fest. Teile der Frontschürze waren zudem abgerissen und lagen gut 8 Meter weiter auf dem Gehweg. Der Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher muss aus Richtung Innenstadt in Richtung Bechen unterwegs gewesen sein und den BMW beim Vorbeifahren touchiert haben. Am Fahrzeug des Verursachers müssten im vorderen Bereich und auf der rechten Seite ebenfalls entsprechende Schäden entstanden sein.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

