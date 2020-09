Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Dudenhofer Straße (05/1109)

Speyer (ots)

11.09.2020, 00:30 - 01:05 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Freitags richtete die Polizei Speyer zwischen 00:30 - 01:05 Uhr in der Dudenhofer Straße eine Kontrollstelle ein. Hierbei ergaben sich drei Verwarnungen aufgrund von Beleuchtungsmängeln, und nicht mitgeführter Warnweste bzw. Warndreieck. Zudem wurden drei Mängelberichte ausgestellt. Bei einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Schifferstadt konnten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,38 Promille feststellen. Ihr wurde aus präventiven Aspekten deshalb die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an ihren nüchternen Mitfahrer übergeben.

