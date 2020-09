Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.09.2020, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Landstraße 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim. An der Brücke über die BAB 65 kreuzte aus einem Feldweg plötzlich ein Fahrradfahrer die Fahrbahn, so dass der Kradfahrer diesen trotz Bremsens und Ausweichens touchierte. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich offensichtlich leichte Verletzungen zu. Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme verließ der Radler, circa 70 Jahre alt, Helm, orangene Brille, Nutzer eines Pedelecs, die Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Fahrradfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

